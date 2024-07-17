Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, eski kulübü Beşiktaş için bir veda paylaşımında bulundu.
Cenk yaptığı açıklamada, "2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denilmişti.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacak.
Kariyeri boyunca 487 maça çıkan Cenk, 195 gol ve 60 asistlik performans sergiledi.
Cenk yaptığı açıklamada, "2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denilmişti.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacak.
Kariyeri boyunca 487 maça çıkan Cenk, 195 gol ve 60 asistlik performans sergiledi.