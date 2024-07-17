Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti

2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.







2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

ifadelerini kullandı.

yeni transferi, eski kulübüiçin bir veda paylaşımında bulundu.Cenk yaptığı açıklamada,Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.Yapılan açıklamada,denilmişti.Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacak.Kariyeri boyunca 487 maça çıkan Cenk, 195 gol ve 60 asistlik performans sergiledi.