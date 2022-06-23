Cenk Ergün'den sürpriz planlar!

ELDOR SHOMURODOV: KİRALIK

ROMA'DA MURIQI GÖRÜŞMESİ

CENK ERGÜN'ÜN SÜRPRİZİ: SANSON

Galatasaray'daki tüm Futbol operasyonlarının başına getirilen Cenk Ergün, transfer çalışmalarını bugünden itibaren İtalya ve İngiltere'de devam edecek.Ergün, Roma'nın Özbek santrforu Eldor Shomurodov ve Sassuolo'da forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ün menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeler yapacak. Ardından rotayı Birleşik Krallık'a çevirecek.Öncelikle Shomurodov'un transferini bitirmeyi amaçlayan Ergün, daha sonra Kaan ve Mert için girişimlerde bulunacak. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Shomurodov'u kiralık olarak renklerine katmayı planlayan sarı kırmızılılar, Kaan ve Mert konusundaki kararını Sassuolo Kulübü yetkililerinin tavrına göre belirleyecek.Cenk Ergün'ün ayrıca bonservisi Lazio'da olan Kosovalı santrfor Vedat Muriqi ile de bir görüşme yapabileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mallorca'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Muriqi, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'la 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor'da birlikte çalışmıştı.Cenk Ergün, İtalya seferinin ardından Aston Villa'nın satış listesine koyduğu 27 yaşındaki Fransız orta saha Morgan Sanson için İngiltere'ye gidecek. Sanson'un hem menajeri hem de kulübüyle görüşecek olan Ergün, transfere nokta koymayı amaçlayacak. Kariyerinde LeMans, Montpellier gibi kulüpler olan Fransız yıldız için Marsilya Ocak 2017'de 12 milyon euro, Aston Villa ise Ocak 2021'de 15.8 milyon euro bonservis ödemişti.Steven Gerrard'ın Aston Villa'nın menajeri olmasıyla birlikte gözden düşen Fransız yıldız, geçen sezon 12 resmi maçta forma giydi.