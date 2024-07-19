Cengiz Ünder için flaş gelişme: Napoli

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder için Napoli'nin devreye girdiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder için flaş gelişme: Napoli
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19 Temmuz 2024 22:26
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi durumunda satışına onay vereceği Cengiz Ünder için girişimlere başladı.

BEKLENTİ 10-12 MİLYON EURO

Cengiz'in takımdan ayrılması için 10-12 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olan Fenerbahçe, Napoli'nin resmi girişimde bulunması halinde teknik direktör Jose Mourinho ile birilkte Cengiz Ünder'in geleceği konusunda kararını verecek.



12 GOL KATKISI YAPTI

Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 3 asistlik performans göstermişti.

Cengiz Ünder, daha önce İtalya'da Roma forması giymişti.



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