Cengiz oynadı; Marsilya, Metz'i yenemedi!

Fransa Ligue 1'de 13. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, konuk ettiği Metz ile 0-0 berabere kaldı ve oynadığı son 4 maçta 3. beraberliğini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cengiz oynadı; Marsilya, Metz'i yenemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2021 16:57
Fransa Ligue 1'de 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, Metz'i ağırladı.

Velodrome Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Metz'de Jemerson, 56. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Marsilya, 23 puana yükseldi. 5 maçtır galibiyet alamayan Metz ise puanını 8 yaptı.

Marsilya, milli ara sonrasında Lyon deplasmanına konuk olacak. Metz ise Bordeaux'yu ağırlayacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.