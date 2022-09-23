Cengiz 14. golünü attı, cezalı oldu

A Milli Takımın orta sahadaki isimlerinden Cengiz Ünder, Lüksemburg'a attığı golle, A Milli Takım'daki gol sayısını 14'e yükseltti.
Ay-yıldızlı forma ile 43. maçına çıkan Cengiz, mücadelenin 16. dakikasında penaltıdan attığı golle, milli takımın Lüksemburg karşısındaki ilk golüne imza attı.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Lüksemburg karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Cengiz Ünder, bu mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Cengiz, karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gördü. Milli futbolcu, ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Ay-yıldızlı forma ile 43. maçına çıkan Cengiz, mücadelenin 16. dakikasında penaltıdan attığı golle, milli takımın Lüksemburg karşısındaki ilk golüne imza attı.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Lüksemburg karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Cengiz Ünder, bu mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Cengiz, karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gördü. Milli futbolcu, ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
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