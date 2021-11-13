Cemil Turan: 'Taraftarın canı yanıyor'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Koç'un söylemlerini Sarı-lacivertliler'in efsane ismi Cemil Turan yorumladı.



Turan, Galatasaray derbisi öncesi sistem değişikliğini işaret eden Koç'un açıklamalarıyla ilgili "Vitor Pereira'nın sistemi eski bir sistem. Bu sistemde oyuncuların hızlı oynaması gerekiyor. Kanat beklerinin ileri geri çalışması gerekiyor. Benim gördüğüm bu kadroda kanat oyuncusu yok. Kuşun kanatları olmazsa uçar mı? Uçmaz. Senin de kanatların yok. İkincisi kadroda gol yükünü çekecek bir golcün bulunmuyor. Fenerbahçe'nin bu kadro ile 3'lü oynamasının imkanı yok. Sistem değişirse oyuncuların bir sorun yaşayacağını ise düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"İLK ADIMI KENDİSİ ATMALI"



Cemil Turan, Ali Koç'un "Hocamızın arkasındayız" söylemleri ile ilgili de "Ali Koç'un bu tür söylemi dile getirmesi doğaldır. Olası bir Galatasaray mağlubiyeti sonrası ise başkan mutlaka bir tedbir alacaktır. Alması da gerekir." diye konuştu.



Başkan Koç'un Fenerbahçeli eski futbolcularla ilgili sitemkar açıklamalarıyla ilgili ise Turan, "Ben isterdim ki antrenörlük yapmış Fenerbahçeli eski futbolcularla bir araya gelsin fikir alışverişi yapsın. Bunu yapmazsan kimse yanına gelmez. Kendisi ilk adımı atacak. Hiçbir Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin menfaati dışında bir şey düşünmez. Bunun dışında farklı bir düşünce içinde olanlar varsa bunlar Fenerbahçeli değildir. Fenerbahçe devam ettiği müddetçe herkesin Fenerbahçe'nin yanında olması gerekiyor." dedi.



"TARAFTAR ORGANİZE EDİLMİYOR"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bazı taraftarların organize edildiği yönündeki açıklamalarıyla ile ilgili ise Cemil Turan, "Taraftarlar organize edilmiyor. Yok böyle bir şey. Fenerbahçe 7 yıldan beri şampiyon olamıyor. Seyirci ne yapacak. Seyirci geç bile kaldı. Bu kadar transfer yap, ortaya bir şey çıkmıyor. Fenerbahçe seyircisi bağıracak. Ben 75 yaşına gelmişim bazen kızıyorum ve maçı izlemiyorum. Genç taraftarlar ne yapacak. Fenerbahçe taraftarının içi yanıyor." ifadelerini kullandı.





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