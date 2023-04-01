Cemal Ersen: 'Türk futbolunun ayıbı'

Milliyet yazarı Cemal Ersen, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili yorumlar yaptı.



Cemal Ersen, "Üst düzey diğer hakemlerinizi bu tarz maçlarda kullanamıyorsanız, ortaya çıkan tablo Türk hakemliğinin ayıbıdır." ifadelerini kullandı.



İŞTE CEMAL ERSEN'İN SÖZLERİ:



"Cüneyt Çakır Türk hakemliğinin son 15 yılına damga vurmuştu. Gelmiş geçmiş tüm Merkez Hakem Kurulları en zor görevlerde Çakır'a dört elle sarılırdı.



Hakemliği bıraktıktan sonra gözler veliahtına çevrilmişti. 7 FIFA kokartlı hakem arasında Halil Umut Meler performansı, duruşu ve herkese kabul ettirdiği saygınlığı ile ön plana çıktı. Dolayısıyla bu sezonun kurtarıcısı oldu. En kritik maçlarda hep o vardı. Yarın Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde yine o var. Talihsizlik yaşamazsa, sezonun kalan bölümünde tüm önemli karşılaşmalarda yine o olacak.



"TÜRK FUTBOLUNUN AYIBI"



Çok mu normal? Elbette hayır. Üst düzey diğer hakemlerinizi bu tarz maçlarda kullanamıyorsanız, ortaya çıkan tablo Türk hakemliğinin ayıbıdır.



Dijital hakem atanması "masalına" kimse inanmıyor. Ama Halil hocaya da yazık değil mi? "Acaba ne zaman patlayacak" diye bekleyenler olduğunu biliyorum. Yolun açık, şansın bol olsun sevgili Meler."





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