Cemal Ersen: 'Bu kadar yanlıştan doğru çıkmaz'

Spor yazarlarından Cemal Ersen, Trendyol Süper Lig'in son durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

"TARİHİN EN KÖTÜ SEZONU"



Bu sezonun Süper Lig tarihinin en kötü sezonu olduğunu söyleyerek başlayan Cemal Ersen, "Türk futbol tarihinin en berbat sezonunu yaşıyoruz. Bunu Futbol Federasyonu ve hakemler özelinde söylemiyorum. Tekere çomak sokan tüm paydaşların günahı vardır bu tabloda. Evet; işin yönetim kısmı felaket. Ya diğerleri? Kulüpler, teknik direktörler, futbolcular, taraftar ve medya? Bakıyorum, herkes federasyondan ve hakemlerden şikayetçi. İşleri yolunda gidenler ise canı yandığında kervanın başına geçer." dedi ve şu sözlerle devam etti:



"Gelelim gerçeklere; mevcut federasyonu sekiz ay önce oy çokluğu ile kimler iş başına getirdi? Taban birlikleri çıkar ilişkileri açısından son on yıldır "sinek ikili" sayılıyor. Öyleyse doğru yanıt, şimdilerde ağlayıp sızlanan kulüplerdir elbette. Sadece dönemin Beşiktaş Başkanı ve delegeleri dik durdu. Bugün, "Başka seçenek mi vardı ki?" diye timsah gözyaşı döken kulüplerin bir bölümü müthiş (!) bir irade sergileyerek gizli oylamada renksiz kaldı. Hadi o gün cesaret edemediniz, buyurun fırsat, üç ay sonra kongre var hodri meydan. Çıkarın başkan adayınızı! Evet, Türk futbolu ciddi bir yönetim sorunu yaşıyor. Ama asıl sorun, kulüp başkanlarının iş insanlığı kimliği ile ip cambazlığı yaparken güce karşı teslimiyetçi ruh haline evrilmesidir."



"ÖRNEĞİ VAR DERSE NE DİYECEKSİN"



Fenerbahçe'nin, Süper Kupa kararı içinde konuşan Cemal Ersen şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Türkiye geçen hafta demokrasi adına tarihi bir sınav verdi. Kazanan da kaybeden de öz eleştiri yaptı. Lakin futbolumuz bir gün o noktaya gelir mi diye umutlanamıyorum. Sağduyu ve çözüm önerisi yok. Bazıları koltuk, kimileri camiaları gözünde küçük düşmeme kaygısında. Hakemler son 25 yılın en berbat dönemini yaşıyor. Medya şemsiyesi altındaki yozlaşma ise reyting rekorları kırıyor. Fenerbahçe, Süper Kupa finaline U-19 takımı ile çıkacağını açıkladı. Rivayete göre sahada da 9 kişi olacakmış. Kararı alanların TFF'ye ve ezeli rakibine verdiği tepki yöntemini saygıyla karşılıyorum. Sorum şu; bu kapı açıldıktan sonra gelecekte iddiası kalmayan herhangi bir takım, şampiyonluk veya kümede kalma uğraşı veren rakibi karşısına gençleriyle çıksa; bu tercihi "şike veya menfaat" üzerinden kim sorgulayabilir? "Sana ne kardeşim örneği var" dese, TFF hangi yaptırımı uygulayabilir? Şeytanın avukatlığını yaptım sadece."





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