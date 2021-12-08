Cemal Aydın vefat etti

Ankaragücü'nün onursal başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cemal Aydın vefat etti
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08 Aralık 2021 12:38
MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören başkent ekibinin eski başkanlarından Cemal Aydın yaşamını yitirdi.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Başkent ekibi Aydın'ın vefatına ilişkin, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.

Sporx olarak Cemal Aydın'ın ailesine, sevdiklerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz.


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