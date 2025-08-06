Boston Celtics, tecrübeli forvet Chris Boucher ile 1 yıl ve 3.3 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, anlaşma Boucher'in menajeri tarafından doğrulandı.32 yaşındaki Kanadalı oyuncu, son yedi sezondur Toronto Raptors forması giydi. Bu süreçte 406 maçta ortalama 8.9 sayı ve 5.1 ribaund üretti. Celtics için bu imza, salı günü gerçekleştirilen ikinci önemli hamle oldu. Boston, daha önce Temmuz ayında kadrosuna kattığı keskin şutör Georges Niang'i, çaylak RJ Luis Jr. karşılığında Utah Jazz'e takas etti.2.06 metre boyundaki Boucher, Luke Kornet'in San Antonio Spurs'e gitmesi ve Al Horford'ın hâlâ serbest oyuncu konumunda olması nedeniyle Celtics'in uzun rotasyonunda oluşan boşluğu dolduracak. Boucher, geçtiğimiz sezon Raptors formasıyla 50 maçta 10 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları yakaladı. Ancak takımın genç oyuncu gelişimine odaklanmasıyla birlikte rotasyon dışı kaldı.Boucher, 2019 yılında NBA şampiyonluğu yaşayan Raptors kadrosunda kalan son oyuncuydu.