Celtic'e bir Samuray daha!

Kadrosunda birkaç Japon oyuncu bulunduran İskoçya Premiership ekibi Celtic, bir Japon oyuncuyu daha kadrosuna kattı.



Celtic, Kawasaki Frontale forması giyen Shin Yamada'yı 1.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.



İskoç ekibi, Yamada ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Yamada hakkında açıklamalarda bulunan Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers, "Shin'i takıma kazandırdığımız için gerçekten çok mutluyum. Gol atabilen ve başkaları için gol yaratabilen güçlü bir oyuncu ve bence forvet hattımıza kesinlikle önemli bir boyut katabilecek biri." ifadelerini kullandı.





