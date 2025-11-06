Celta Vigo, üç puanı üç golle aldı!

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Dinamo Zagreb ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.



Maksimir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Celta Vigo, 3-0'lık skorla kazandı.



Celta Vigo'ya galibiyeti getiren goller, 3 ve 44. dakikada Pablo Duran ile 28. dakikada Sergi Dominguez'in kendi kalesine attığı gollerle geldi.



Bu sonucun ardından Celta Vigo, puanını 9'a yükseltti. Dinamo Zagreb, 7 puanda kaldı.



Avrupa Ligi'nin. bir sonraki maçında Celta Vigo, Ludogorets deplasmanına gidecek. Dinamo Zagreb, Lille'e konuk olacak.