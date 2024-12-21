Celta Vigo, sahasında kazandı

İspanya La Liga'da Celta Vigo, sahasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Celta Vigo, sahasında kazandı
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21 Aralık 2024 20:18
İspanya La Liga'nın 18. haftasında Celta Vigo, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Estadio de Balaidos'taki maçı ev sahibi Celta Vigo, 2-0'lık skorla kazandı.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri Pablo Duran Fernandez attı. Fernandez, 40 ve 45. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Celta Vigo, 24 puana yükseldi. Real Sociedad, 25 puanda kaldı.

Celta Vigo, ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Real Sociedad, sahasında Villarreal'i ağırlayacak.

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