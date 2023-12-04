Geçen sezonu Yunanistan'da gol kralı olarak tamamlamış Cedric Bakambu, İcardi'nin alternatifi olarak transfer edildi.
Haftalarca yedek kulübesinden çıkamayan Bakambu küsmedi. Aynı dili konuştuğu Sacha Boey ve Ndombele ile saha dışında samimiyet kurdu, takım arkadaşlarının sevdiği bir oyuncu haline geldi.
Teknik heyet, D.Kongolu yıldızdan hakkında çıkan gönderileceği yönünde haberlere itibar etmemesini, forma sırasının kendisine geleceğini iletti. Nitekim Bayern Münih deplasmanındaki şansı iyi kullanan Bakambu, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.
32 yaşındaki tecrübeli forvet, Pendikspor maçını da çözen isim oldu. İlk golü atan, ikinciyi hazırlayan Bakambu'yu hocası Okan Buruk özel olarak tebrik etti.
KUPAYI BEKLİYOR!
Florya'daki pozitif görüntüsüne performansını ekleyen Cedric Bakambu'nun, ara transfer döneminde ayrılması ya da gönderilmesi söz konusu değil. Türkiye Kupası'nın da yoğun fikstüre eklenmesiyle süreleri artacak Bakambu, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.
Haftalarca yedek kulübesinden çıkamayan Bakambu küsmedi. Aynı dili konuştuğu Sacha Boey ve Ndombele ile saha dışında samimiyet kurdu, takım arkadaşlarının sevdiği bir oyuncu haline geldi.
Teknik heyet, D.Kongolu yıldızdan hakkında çıkan gönderileceği yönünde haberlere itibar etmemesini, forma sırasının kendisine geleceğini iletti. Nitekim Bayern Münih deplasmanındaki şansı iyi kullanan Bakambu, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.
32 yaşındaki tecrübeli forvet, Pendikspor maçını da çözen isim oldu. İlk golü atan, ikinciyi hazırlayan Bakambu'yu hocası Okan Buruk özel olarak tebrik etti.
KUPAYI BEKLİYOR!
Florya'daki pozitif görüntüsüne performansını ekleyen Cedric Bakambu'nun, ara transfer döneminde ayrılması ya da gönderilmesi söz konusu değil. Türkiye Kupası'nın da yoğun fikstüre eklenmesiyle süreleri artacak Bakambu, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.
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