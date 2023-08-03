Cedric Bakambu ilk kez sahaya çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, Zalgiris maçında sonradan oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cedric Bakambu ilk kez sahaya çıktı
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03 Ağustos 2023 00:51
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 01:23
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, Zalgiris karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahaya çıkarak, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Maça yedekler arasında başlayan Bakambu, 79. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Geçen hafta kadroya katılan 32 yaşındaki santrfor, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.

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