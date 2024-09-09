Cedi Osman: 'En iyi takım Panathinaikos'

Panathinaikos'a transfer olan milli basketbolcu Cedi Osman, yeni kulübünde açıklamalarda bulundu.Ergin Ataman ile olan ilişkisine değinen Cedi,ifadelerini kullandı.Panathinaikos'un ligin en iyi takımı olduğunu söyleyen milli basketbolcu,sözlerini sarf etti.