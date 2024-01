San Antonio Spurs'te forma giyen temsilcimiz Cedi Osman, Washington Wizards'a karşı oynanan karşılaşma sonrası takımın kendisinden beklentilerine değindi.



Maçta sezon rekoru 20 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydeden Cedi, takımın Wizards'a karşı aldığı 113-118'lik yenilgide gösterdiği performans hakkında şunları söyledi.



"Bugün kendimiz gibi oynamadık. Portland ve Minnesota'ya karşı oynadığımız maçlarda daha iyi bir oyun sergilemiştik. Bu gece bence gereken çabayı göstermedik. Açıkçası zorlu bir mağlubiyetti. Kazanabileceğimize dair her zaman güvenimiz tam olsa da, bu gece bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum."



Cedi, takımın kazanma kültürünü istikrarlı bir şekilde devam ettirmesi gerektiğinin ise şu şekilde altını çizdi:



"Portland ve Minnesota'da iyi maçlar çıkarmıştık. Ve belli bir istikrar yakalamaya çalışıyoruz. Bu gece bu açıdan başarılı olamadık. Elbette bazı iyi kısımlar vardı ama daha iyi yapabileceğimiz birçok şey daha vardı. Günün sonunda bu bizim için iyi bir ders oldu ve Çarşamba günü bir başka zorlu rakip olan Orlando'ya karşı bir maçımız daha var. O maçta bunları göstermeye çalışacağız."



"ROLÜMDE DAHA RAHATIM"



Cedi, bench rolüyle ilgili bir muhabirin gelen sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:



"Pek farklı bir şey yok, kendim olmaya çalışıyorum sadece. Oyuna dahil olmaya, işimi yapmaya, agresif kalmaya ve sahanın her iki tarafına da enerji getirmeye çalışıyorum.



Yeni bir takımda olduğum için birçok şeyi sezon sırasında öğrendim. Rolümün ne olduğunu artık biraz daha iyi biliyorum ve her geçen gün kendimi daha rahat hissediyorum. Pop (Gregg Popovich) ve diğer koçlar benden sahaya enerji getirmemi, ve bu enerjiyle doğru şekilde oynamamı istiyor. Ben de sahaya her çıktığımda bunu yapmaya çalışıyorum."



Cedi bu sezon forma giydiği 47 maçta 7.4 sayı, 2.6 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarına sahip.