Çaykur Rizespor'un Slovenya kampı başladı

Çaykur Rizespor, sezon öncesi ikinci etap kampına Slovenya'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çaykur Rizespor'un Slovenya kampı başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2024 19:10
Son güncelleme 09 Temmuz 2024 19:11
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon öncesi ikinci etap kampına Slovenya'nın Maribor kentinde başladı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavililer kampın ilk gününde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

Maribor'da çalışmalarını 18 Temmuz'a kadar sürdürecek Karadeniz ekibi, 10 günlük kamp için Kranjska Gora'ya gidecek.

Çaykur Rizespor, 28 Temmuz'da Rize'ye dönecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery