Çaykur Rizespor'un Slovenya kampı başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon öncesi ikinci etap kampına Slovenya'nın Maribor kentinde başladı.
Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavililer kampın ilk gününde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.
Maribor'da çalışmalarını 18 Temmuz'a kadar sürdürecek Karadeniz ekibi, 10 günlük kamp için Kranjska Gora'ya gidecek.
Çaykur Rizespor, 28 Temmuz'da Rize'ye dönecek.
Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavililer kampın ilk gününde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.
Maribor'da çalışmalarını 18 Temmuz'a kadar sürdürecek Karadeniz ekibi, 10 günlük kamp için Kranjska Gora'ya gidecek.
Çaykur Rizespor, 28 Temmuz'da Rize'ye dönecek.
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