10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Çaykur Rizespor taraftarıyla buluştu

Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi taraftarıyla coşkulu bir etkinlikte buluştu. Başkan İbrahim Turgut ve teknik direktör İlhan Palut, birlik ve başarı vurgusu yaparak güzel bir sezon temennisinde bulundu.

Haber: AA
Çaykur Rizespor taraftarıyla buluştu
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor yönetimi ve takımı düzenlenen etkinlikte taraftarlarıyla buluştu.

Çaykur Didi Stadı'ki etkinlikte taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde meşale yakarak, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlara hitap eden Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, yeni sezonu başarılarla, galibiyetlerle, mutluluklarla doldurarak Rizespor'un tarihine başarılı bir sezon yaşatma temennisinde bulundu.


Çok güzel bir ekip kurduklarına anlatan Turgut, "Çok değer verdiğimiz, çok sevdiğimiz İlhan hocamız futbolun başında yine çok kıymetli, çok değerli futbolcu arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz var." ifadelerini kullandı.

Turgut, Rizespor'un ekibiyle, hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla, yönetimiyle sokağıyla, çarşısıyla bir oldukça, beraber oldukça daha güçlü ve daha başarılı olacağını ifade etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turgut, "Dostça, kardeşçe, sportmence önce Rizespor'umuzun sonra hiçbir kulübümüzün, hiçbir topçusunun sakatlanmadığı bir sezon diliyorum. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu unutmadan mücadelemizi yapıp, inşallah en üst seviyeler oynayıp başarılı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Turgut, yeni transferlerinin olacağını da sözlerine ekledi.

Teknik direktör İlhan Palut ise tüm teknik heyet ve futbolcularla, taraftarlarla böyle bir akşamda beraber oldukları için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Palut, ligin başlayacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok güzel bir sezon umuyoruz. Bugün buradaki organizasyon sizin heyecanınıza burada şahit olmak, bizi daha da motive etti. Umuyorum inşallah çok güzel bir sezon geçiririz. Sevindiğimiz günler, üzüldüğümüz günlerin çok daha fazlası olur. Çok kere bu stattan evimize mutlu bir şekilde gideriz ve sezonu en güzel yerlerde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
