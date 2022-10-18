Çaykur Rizespor, kupada rahat turladı

Çaykur Rizespor, Boyabat 1868 Spor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, kupada rahat turladı
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18 Ekim 2022 16:52
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Bölgesel Lig takımlarından Boyabat 1868 Spor karşı karşıya geldi.

Rizespor, rakibi karşısında zorlanmadı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı.

Karşılaşmada Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Deniz Hümmet, 16. dakikada Yannick Bolasie ve 62. dakikada penaltıdan Anthony van den Hurk attı.

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