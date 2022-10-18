Çaykur Rizespor, kupada rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Bölgesel Lig takımlarından Boyabat 1868 Spor karşı karşıya geldi.
Rizespor, rakibi karşısında zorlanmadı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı.
Karşılaşmada Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Deniz Hümmet, 16. dakikada Yannick Bolasie ve 62. dakikada penaltıdan Anthony van den Hurk attı.
Rizespor, rakibi karşısında zorlanmadı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı.
Karşılaşmada Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Deniz Hümmet, 16. dakikada Yannick Bolasie ve 62. dakikada penaltıdan Anthony van den Hurk attı.
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