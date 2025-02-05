Çaykur Rizespor, genç kaleci ile anlaştı!

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928'in genç kalecisi Efe Doğan, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oluyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Çaykur Rizespor, genç kaleci ile anlaştı!
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05 Şubat 2025 12:51
 Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 20 yaşındaki eldiven, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için geçen hafta Rize'ye gitti. Çaykur Rizespor'un Bucaspor 1928'e Efe için 8 milyon TL'lik bonservis bedeli ödeyeceği ve resmi sözleşmelerin en kısa zamanda yapılacağı bildirildi.

Şu an Rize'de olan Efe Doğan'ın prosedürler tamamlanır tamamlanmaz yeni takımına resmen dahil olacağı kaydedildi.

Bu sezon 16 maçta kaleyi koruyan Efe, 1440 dakika süre aldı. 
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