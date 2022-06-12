Çaykur Rizespor'da genel kurul ertelendi

Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurulun 20 Haziran'a ertelendiği bildirildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, bugün (12 Haziran Pazar) saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesinin planlandığı hatırlatıldı.
Olağanüstü kongrenin, oy kullanma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamadığı kaydedilirken, "Toplantının, 20 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, bugün (12 Haziran Pazar) saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesinin planlandığı hatırlatıldı.
Olağanüstü kongrenin, oy kullanma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamadığı kaydedilirken, "Toplantının, 20 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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