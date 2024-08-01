Cavs'den, Jarrett Allen'a 91 milyon dolar!

Cleveland Cavaliers, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre pivot Jarrett Allen'ın mevcut sözleşmesini, üç yıllığı 91 milyon dolarlık maksimum kontratla uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cavs'den, Jarrett Allen'a 91 milyon dolar!
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01 Ağustos 2024 10:35
Son güncelleme 01 Ağustos 2024 10:53
Cleveland Cavaliers, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre pivot Jarrett Allen'ın mevcut sözleşmesini, üç yıllığı 91 milyon dolarlık maksimum kontratla uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Önceki sözleşmesinin sonuna ek olarak Allen, önümüzdeki beş sezon boyunca toplamda 131 milyon dolar kazanıyor olacak.

Allen, NBA'deki ilk üç buçuk yılını Brooklyn Nets ile geçirdikten sonra, son üç buçuk sezonu Cleveland'da geçirmişti.

26 yaşındaki oyuncu, önceki sezon Evan Mobley ile boyalı alanı paylaşırken maç başına 16,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2,7 asist ortalamalar yakalamıştı.

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