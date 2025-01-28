Casemiro, Roma'ya transfer olma konusunda istekli

Roma, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro'yu kadrosuna katabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Casemiro, Roma'ya transfer olma konusunda istekli
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28 Ocak 2025 14:12

Manchester United oyuncusu Casemiro için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sky Sports News'in haberine göre, Casemiro Roma'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.

Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'yu transfer listesine koydu ve Ocak transfer dönemi bitmeden teklifleri bekliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United formasıyla 22 maça çıkan Brezilyalı, 3 gol kaydetti.

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