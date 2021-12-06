Casemiro'dan Mbappe sözleri: "Junior ile uyumlu olurlar"

Real Madrid'de forma giyen Casemiro, takıma transferi gündemde olan Kylian Mbappe için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Casemiro'dan Mbappe sözleri: 'Junior ile uyumlu olurlar'
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06 Aralık 2021 16:31
Avrupa futbolcunda transferi en çok konuşulan isimlerden biri olan Kylian Mbappe için bir yorum da Casemiro'dan geldi.

"JUNIOR İLE UYUMLU OLURLAR"

Real Madrid'de forma giyen Casemiro, takıma transferi gündeme gelen Mbappe için "Mbappe bizim takımda oynayan bir futbolcu değil ancak harika bir futbolcu. Dünyadaki en iyi 3 isimden biri ve herhangi bir oyuncu ile bile uyumlu bir bir şekilde oynayabilir. Mbappe ve Vinicius Junior, kariyerlerinde iyi bir noktadalar, uyumlu olabilecekleri söyleniyor. Futbolu seven tüm insanlar Mbappe'ye hayran çünkü o gerçekten harika bir futbolcu. Ancak Mbappe bizim oyuncumuz değil" ifadelerini kullandı.

OCAKTA İMZALAYABİLİR

PSG ile sözleşmesi 2020 yazında sona erecek Mbappe, kurallar gereği Ocak ayından itibaren istediği takımla sözleşme imzalama serbestliğine sahip olacak.


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