Carsen Edwards yıldızlaştı; Bayern Münih, Baskonia'yı yıktı

THY EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih evinde Baskonia'yı 94-80 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Carsen Edwards yıldızlaştı; Bayern Münih, Baskonia'yı yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2024 01:54
THY EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih evinde Baskonia'yı 94-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Bayern Münih 9. galibiyetini alırken Baskonia ise 8. yenilgisini yaşadı.

Bayern Münih'de Carsen Edwards 27 sayı – 2 ribaunt, Andreas Obst 18 sayı – 2 asist, Devin Booker 18 sayı – 5 ribaunt – 5 asist, Nick Weiler-Babb 9 sayı – 6 asist – 5 ribaunt, Johannes Voigtmann 8 sayı – 4 ribaunt ile oynadı.

Baskonia'da Markus Howard 19 sayı – 1 asist, Chima Moneke 25 sayı – 11 ribaunt, Tadas Sedekerskis 10 sayı – 3 ribaunt, Sander Raieste ve Trent Forrest 6 sayıyla mücadele etti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery