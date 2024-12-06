THY EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih evinde Baskonia'yı 94-80 mağlup etti.



Bu sonuçla Bayern Münih 9. galibiyetini alırken Baskonia ise 8. yenilgisini yaşadı.



Bayern Münih'de Carsen Edwards 27 sayı – 2 ribaunt, Andreas Obst 18 sayı – 2 asist, Devin Booker 18 sayı – 5 ribaunt – 5 asist, Nick Weiler-Babb 9 sayı – 6 asist – 5 ribaunt, Johannes Voigtmann 8 sayı – 4 ribaunt ile oynadı.



Baskonia'da Markus Howard 19 sayı – 1 asist, Chima Moneke 25 sayı – 11 ribaunt, Tadas Sedekerskis 10 sayı – 3 ribaunt, Sander Raieste ve Trent Forrest 6 sayıyla mücadele etti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



