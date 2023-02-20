Carlos Alcaraz, Arjantin Açık'ta kupanın sahibi oldu

Alcaraz, sakatlığının ardından bu yıl korta çıktığı ilk turnuva Arjantin Açık'ta kupaya uzandı.

Haber; AA, Fotoğraf; cdmirandes.com
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Carlos Alcaraz, Arjantin Açık'ta kupanın sahibi oldu
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20 Şubat 2023 01:12
 İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığının ardından bu yıl korta çıktığı ilk turnuva Arjantin Açık'ta kupaya uzandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvasında mücadele eden 19 yaşındaki tenisçi, finalde dünya 12 numarası Büyük Britanyalı Cameron Norrie ile karşılaştı.

1 saat 33 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden dünya 2 numarası Alcaraz, kupanın sahibi oldu.

Geçen sezon biri grand slam olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan ve gösterdiği üstün performansla dünya sıralamasında zirveye kadar yükselen Alcaraz, kasım ayında yaşadığı sakatlığın ardından kortlardan uzak kalmıştı. İspanyol tenisçi, bu sene katıldığı ilk turnuvadan zaferle ayrılarak kortlara formda bir başlangıç yaptı.

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