Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!

La Liga'ya kötü bir başlangıç yapan Real Madrid'de Carlo Ancelotti, 11'i değiştirmeye hazırlanıyor.



Relevo'da yer alan habere göre; İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Brahim Diaz'ı 11'e almayı düşünüyor.



Ancelotti'nin sahaya sürdüğü ilk 11'i sık sık değiştirme konusunda her zaman isteksiz olduğu belirtilse de bu kararı verdiği ifade edildi.



FAZLA SÜRE ALMAYA BAŞLADI



Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası milli oyuncumuz Arda Güler, daha fazla süre akmaya başladı.



Genç oyuncu, Real Valladolid maçına 11'de başlarken, Las Palmas maçında 64. dakikada oyuna girdi.



Arda Güler, büyük olasılıkla Real Madrid'in pazar günü Real Betis ile oynayacağı maça 11'de başlayacak.





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