Cardiff'ten Islam Slimani transferi için flaş açıklama

Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Islam Slimani'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff ile görüştüğü iddia edilirken, Cezayirli ismin transferi için şok bir gelişme yaşandı.Cardiff menajeri Neil Warnock, Nantes'tan transfer ettikleri Emiliano Sala'nın içinde olduğu uçağın ardından yeni bir golcü alıp almayacaklarıyla ilgili soruya yanıt verdi. 70 yaşındaki İngiliz teknik adam, yeni bir golcü almayı düşünmediklerini açıkladı.Neil Warnock, "" diyerek flaş bir açıklama yaptı.Ayrıca Neil Warnock, "Kadromuzu tamamlamak için birkaç savunmacıya ihtiyacımız var. Çünkü defans anlamında eksiğiz. Bu bölgeye takviye yapmak için çalışıyoruz" dedi.