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Cardiff'ten Islam Slimani transferi için flaş açıklama

Fenerbahçe'nin kiralık sözleşemsini feshedeceği ve sonrasında Cardiff'e gideceği konuşulan Islam Slimani için flaş açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cardiff'ten Islam Slimani transferi için flaş açıklama
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30 Ocak 2019 13:06
Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Islam Slimani'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff ile görüştüğü iddia edilirken, Cezayirli ismin transferi için şok bir gelişme yaşandı.

Cardiff menajeri Neil Warnock, Nantes'tan transfer ettikleri Emiliano Sala'nın içinde olduğu uçağın ardından yeni bir golcü alıp almayacaklarıyla ilgili soruya yanıt verdi. 70 yaşındaki İngiliz teknik adam, yeni bir golcü almayı düşünmediklerini açıkladı.

Neil Warnock, "Transfer döneminin son saatine kadar aktif olacağız. Ancak bir forvet alacağımızı düşünmüyorum. Emiliano Sala transferi için birkaç ay yoğun uğraş verdim. Şu an kadromuzdaki oyunculardan daha iyi bir forvet almak için mevcut birinin olduğunu göremiyorum" diyerek flaş bir açıklama yaptı.



Ayrıca Neil Warnock, "Kadromuzu tamamlamak için birkaç savunmacıya ihtiyacımız var. Çünkü defans anlamında eksiğiz. Bu bölgeye takviye yapmak için çalışıyoruz" dedi.

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