CANLI: Virtus Bologna - Anadolu Efes

Basketbol EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor.
PalaDozza'da oynanan karşılaşma, 22.30'da başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP:
VIRTUS BOLOGNA: 75
ANADOLU EFES: 71
1. Çeyrek: 28-24
Devre: 48-45
(3. ÇEYREK)
Euroleague'de oynadığı 9 müsabakada 3 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 16. sırada girdi.
Organizasyonda çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan ve 5'inde mağlup olan Virtus Bologna ise 14. basamakta yer aldı.
İKİ TAKIM ARASINDA 10. RANDEVU
Anadolu Efes ile Virtus Bologna, Euroleague'de 10. kez karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda iki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 9 müsabakanın 5'ini lacivert-beyazlı takım, 4'ünü ise İtalya temsilcisi kazandı.
Euroleague'de 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, geçen sezon Virtus Bologna'yı 76-67 ve 89-68'lik skorlarla mağlup etmişti.
AVRUPA'DA 885. RANDEVU
Anadolu Efes, Virtus Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarında 885. maçını oynayacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 884 karşılaşmada 497 galibiyet, 387 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague'de ise 637. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 636 maçın 340'ını kazanırken, 296'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.