CANLI: Trabzonspor U19 - Barcelona U19

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona ile karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Trabzonspor U19 - Barcelona U19
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28 Nisan 2025 18:53
Son güncelleme 28 Nisan 2025 19:36
Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşıyor.

Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

CANLI: 1. DEVRE

TRABZONSPOR: 0
BARCELONA: 2 / 11' Diarra, 18' Cuenca

11'LER

Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Abdurrahman Bayram, Onuralp Çakıroğlu.

Barcelona: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez.

 

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