CANLI | Stefan Kuntz konuşuyor!

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A Milli Takım Teknik Direktörüve yıldızlarımızdan, Faroe Adaları maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor."Kampa iyi hazırlandık. Sezon sonları her zaman zor geçer. Bizim tek hedefimiz var. 4 maçı kazanmak istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Bu hedefe konsantre olduk.Burak ağabey (Yılmaz) uzun yıllar hizmet etti. Kaptanımızdı ve gidişine üzüldük. Ama yeni bir dönem başlıyor. Hep birlikte en iyi yerlere gelmek istiyoruz.Genç yaşta Avrupa'ya çıktım. Hayatımın en doğru kararıydı. Her zaman Avrupa hayalim vardı. Umarım uzun yıllar Avrupa'da oynarım. Hedefim Avrupa'da futbolu bırakmak. İnşallah gerçekleşir. 3 ülkede oynadım. Kendimi oynadığım liglerde geliştiriyorum. Umarım bir sonraki sene daha iyi olur. Artık kendimi daha güçlü hissediyorum.""C liginde olmamızdan dolayı hazırlıklarımızda özel bir değişiklik olmadı. Burak'ın milli takımı bırakmasından sonra yeni bir organizasyon ortaya çıktı. Oyuncular 4 maçı kazanarak kendi tarihlerini yazmak istiyorlar."