CANLI | Mahmut Uslu konuşuyor

İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım. Bu basın toplantısını Fenerbahçe'nin birleşmesi için yapıyoruz. Bizim ağzımızdan hiç 'onlar bunlar' dedik mi, dersek bizi çıtır ederler. 3 Temmuz'da oradaki insanlar, sen, Ali Yıldırım, Allah razı olsun Nihat Özdemir, Serhat Çeçen yardım ettiniz. Diğer kulüpler biterdi, siz ayakta tuttunuz ama şampiyon yapamıyorsan da ayrılacaksın beceremiyorsun. Gitmek de önemlidir. Bu koltuk ne kadar kıymetliymiş ya!

"TORUNUMU KURTARDIK!"

Mahmut Uslu: "Bir torunumu Fenerbahçeli yaptık, 6 senedir iptal edilmeyen kombinem var, sırf o çocuk Fenerbahçeli kalsın diye maça götürdüm, dandik Avrupa maçı 0-0 bitti yenemedik. Yine bir problem olacak, kazara Göztepe maçına götürdüm, 2-0 mağluptuk ilk devre, çocuk uyanık bana babasına bakıyor, 3-2 yendik de çocuğu kurtardık, ilkokul 1'de.

İnsanlar 7-8 yaşındayken Fenerbahçeliyse, ilkokulda dalga geçilirse dönebilirler. İnsanlar her şeyden vazgeçebilirler. İnsanlar partisinden, karısından kocasından ayrılır ama Fenerbahçe'den ayrılmaz. Bu en önemlisi.