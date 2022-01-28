CANLI: Galatasaray - Tuzlaspor

Galatasaray, lige verilen arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapıyor

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray - Tuzlaspor
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28 Ocak 2022 11:05
Süper Lig'e verilen bir haftalık arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u ağırlıyor.

Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı saat 13.00'te başladı.

Mücadelede devre arası.

CANLI SKOR:
GALATASARAY 1-2 TUZLASPOR
15' Onat Kutay Kurt (k.k.)
20' Okwuchukwu Ezeh
28' Okwuchukwu Ezeh

Galatasaray'ın 11'i



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