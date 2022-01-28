Süper Lig'e verilen bir haftalık arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u ağırlıyor.
Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı saat 13.00'te başladı.
Mücadelede devre arası.
CANLI SKOR:
GALATASARAY 1-2 TUZLASPOR
15' Onat Kutay Kurt (k.k.)
20' Okwuchukwu Ezeh
28' Okwuchukwu Ezeh
Galatasaray'ın 11'i
Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı saat 13.00'te başladı.
Mücadelede devre arası.
CANLI SKOR:
GALATASARAY 1-2 TUZLASPOR
15' Onat Kutay Kurt (k.k.)
20' Okwuchukwu Ezeh
28' Okwuchukwu Ezeh
Galatasaray'ın 11'i