CANLI: Galatasaray'da genel kurul

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı düzenleniyor.



Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen mali genel kurul saat 10.00'da başladı.







Burak Elmas: "Bir seneye yakın süren dönemimizin son görevini şahsen yapmak ve dönemimiz hakkında kısa bir bilgi paylaşmak için karşınızdayım. Bizler, Galatasaray Lisesi'nde eğitimli ve ileri görüşlü bir grup öğrenci tarafından kurulan, konulara muasır medeniyet gözüyle bakan, lisesi dışından gönüldaşlarını arasına katarak daha da büyüyen, farklılıklarını birlikte aynı çatı altında yaşamanın getirdiği kardeşlik sevgisiyle çözen ve geleceği, ülkesinin geleceğini düşünen Galatasaray'ı sevdik. Bu Galatasaray için bir göreve talip olduk. Bu görev için bir iktidar mücadelesi olmadı. Bu Galatasaray'a vereceğimiz bir hizmet yarışıydı. Göreve gelirken ve geldikten sonra hep önceliğimiz Galatasaray'ın sürdürülebilir olmayan finansal yapısını düzeltmek ve bu düzeltmeyi yapmak için zor kararları alma cesaretini gösterebilmek üzerine kuruluydu. Önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Tüm bunları yaparken, üyelerden gelen geri dönüşleri çok ciddi dinledik."



Dursun Özbek: "2022 yılı olağan mali genel kurula hoş geldiniz. Genel kurulu açmak için önce divan heyetini oluşturmak istiyorum. Elimde bir önerge var, divan kurulunu oluşturmak üzere. Eşref Alaçayır'ı tasviplerinize sunuyorum. Oybirliği ile Eşref Alaçayır Divan Başkanı seçilmiştir."



Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası yönetimin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.



Toplantıda, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün Kadıköy'deki taşınmazının değerlendirilmesi hususlarında yönetim kurulunun yetki talebi de görüşülecek.



Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2023 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.



Burak Elmas dönemi de oylanacak



Olağan mali genel kurul toplantısında kulübün eski başkanı Burak Elmas'ın dönemiyle ilgili de oylama yapılacak.



Galatasaray Kulübünde 2022 yılının mart ayında yapılan olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi seçim kararı almış, haziran ayında gerçekleştirilen seçimde Dursun Özbek başkanlık koltuğuna oturmuştu.



Kulüpte 1 Ocak-14 Haziran'da görevde bulunan Burak Elmas ve yönetiminin faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibraya sunulacak.



