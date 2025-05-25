THY EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geliyor.
CANLI | 1. PERİYOT
FENERBAHÇE BEKO:16
AS MONACO: 20
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KADROLAR
Fenerbahçe Beko
Gardlar: Errick McCollum, Arturs Zagars, Wade Baldwin, Devon Hall, Melih Mahmutoğlu
Forvetler: Bonzie Colson, Tarık Biberovic, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre
Pivotlar: Nicolo Melli, Khem Birch, Sertaç Şanlı Jilson Bango
Koç: Sarunas Jasikevicius
Monaco
Gardlar: Nick Calathes, Mike James, Elie Okobo, Jordan Loyd, Matthew Strazel, Clarence Fondeur-Massam Ba
Forvetler: Terry Tarpey, Alpha Diallo, Juhann Begarin, Jaron Blossomgame, Vitto Brown
Pivot: Petr Cornelie, Donatas Motiejunas, Mam Jaiteh, Georgios Papagiannis, Daniel Theis
Koç: Vassilis Spanoulis
YUNANLARI YENEREK GELDİLER
Dörtlü Final'in ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.
CANLI | 1. PERİYOT
FENERBAHÇE BEKO:16
AS MONACO: 20
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KADROLAR
Fenerbahçe Beko
Gardlar: Errick McCollum, Arturs Zagars, Wade Baldwin, Devon Hall, Melih Mahmutoğlu
Forvetler: Bonzie Colson, Tarık Biberovic, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre
Pivotlar: Nicolo Melli, Khem Birch, Sertaç Şanlı Jilson Bango
Koç: Sarunas Jasikevicius
Monaco
Gardlar: Nick Calathes, Mike James, Elie Okobo, Jordan Loyd, Matthew Strazel, Clarence Fondeur-Massam Ba
Forvetler: Terry Tarpey, Alpha Diallo, Juhann Begarin, Jaron Blossomgame, Vitto Brown
Pivot: Petr Cornelie, Donatas Motiejunas, Mam Jaiteh, Georgios Papagiannis, Daniel Theis
Koç: Vassilis Spanoulis
YUNANLARI YENEREK GELDİLER
Dörtlü Final'in ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.
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