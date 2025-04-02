CANLI | Fenerbahçe Beko - Barcelona

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 33. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşıyor.

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CANLI | Fenerbahçe Beko - Barcelona
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02 Nisan 2025 20:36
Son güncelleme 02 Nisan 2025 21:17
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 33. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk ediyor

CANLI | 2. PERİYOT

FENERBAHÇE BEKO: 31
BARCELONA: 23

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Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Barcelona ise 7. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona 90-63 kazanmıştı.

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