23 Temmuz
Brann-RB Salzburg
1-4
23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
0-145'
23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
1-1
23 Temmuz
Silkeborg-KA Akureyri
1-1
23 Temmuz
TNS-Differdange
0-190'
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-0
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
3-1
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
0-2DA

CANLI: Fenerbahçe - Al-Ittihad

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Al-Ittihad ile karşılaşıyor.

calendar 23 Temmuz 2025 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Fenerbahçe - Al-Ittihad
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2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşılaşıyor.

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FENERBAHÇE: 2 / 09' En-Nesyri, 16' Szymanski
AL-ITTIHAD: 0 

Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:

İrfan Can, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri



 

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