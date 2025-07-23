2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşılaşıyor.
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FENERBAHÇE: 2 / 09' En-Nesyri, 16' Szymanski
AL-ITTIHAD: 0
Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:
İrfan Can, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri
CANLI: DEVRE
FENERBAHÇE: 2 / 09' En-Nesyri, 16' Szymanski
AL-ITTIHAD: 0
Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:
İrfan Can, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri