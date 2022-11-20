Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'a geçit vermedi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 86-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'a geçit vermedi!
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20 Kasım 2022 00:16
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 86-70 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Tolga Edis, Eyyüp Ayhan, Almina Kocabaş

Çankaya Üniversitesi: İdil Türk 9, White 26, Gülse Uğur, Melike Çetinkaya 17, Turner, Melike Tuğba Oral 5, Nilay Aydoğan, Harris 29

OGM Ormanspor: Kübra Erat 4, Dubljevic 19, Williams 19, Sera Özelçi, Damla Gezgin 8, Fatmanur Karakaş, Banu Şimşek 4, Gray 16

1. Periyot: 28-23

Devre: 52-33

3. Periyot: 66-48

5 faulla çıkan: 34.52 Turner (Çankaya Üniversitesi)

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