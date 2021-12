Can Yaman: 'Önce Fatih Terim sonra ben'

Çekimleri 2022 yılına ertelenen Sandakon'un ardından Can Yaman, "Viola come il mare" adlı polisiye dizi ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Can Yaman, İtalya'da kendisi kadar sevilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Yaman, şunları söyledi:



"Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum."