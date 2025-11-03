03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Can Uzun'dan kötü haber!

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 03 Kasım 2025 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'dan kötü haber geldi.

Milli futbolcu, ligde Heidenheim ile oynanan maça ilk 11'de başladı ve sakatlık yaşamasının ardından 26. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

5 HAFTA YOK!

Sky'da yer alan habere göre, Can Uzun, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

MİLLİ TAKIMA GELEMİYOR


Avrupa'da ligler bu hafta sonu da oynanacak ve ardından milli araya gidecek. A Milli Takımımız, milli arada Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Can Uzun'un yaşadığı sakatlığın ardından milli takımda da yer alması beklenmiyor.

Eintracht Frankfurt forması altında yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan 19 yaşındaki Can Uzun, bu sezon 14 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

