Campos PSG'ye imza atmadan çalışmalara başladı

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Luis Campos'un PSG'ye imza atmadan çalışmalara başladığı belirtildi.



Le Parisien'e Sportif Direktör Leonardo'nun görevine son veren Başkan Nasser Al-Khelaifi'nin Luis Campos'a yakın zamanda resmi imza attıracağı ve bir çok konuda ikilinin takımla ilgili yeni kararlar alacağı vurgulandı. Campos'un özellikle teknik direktör konusunda Pochettino'yla yolların ayrılması halinde Antonio Conte, Thiago Motta ve Christophe Galtier'den oluşan bir listeyle görüşme halinde olduğu belirtildi.



Campos'un PSG'ye imzasının Perşembe günü resmen duyurulması bekleniyor.





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