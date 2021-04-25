İtalya Serie A'nın 33. haftasında Roma deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya geldi. Sardegna Arena'da oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Cagliari 3-2 kazandı ve kümede kalma yolunda önemli bir adım daha atıldı.



Cagliari'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Lykogiannis, 57. dakikada Marin ve 64. dakikada Joao Pedro kaydetti. Roma'nın gollerini ise 27. dakikada Perez ile 69. dakikada Fazio attı.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Cagliari, 31 puana yükselerek 17. basamağa, aynı puandaki Benevento'nun averajla önüne ve küme düşme hattının üzerine çıktı. Son 3 maçında galibiyet alamayan Roma ise 55 puanla 7. basamakta kaldı.



Serie A'nın 34. haftasında Roma deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacakken, Cagliari ise Napoli deplasmanına gidecek.



