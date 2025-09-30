Çağdaş Çavuş: 'Kazanımları fazla olacak'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, baskın futbolu benimsediğini, Lig'de kalan 30 maçta takımda bu anlayışı daha da geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.Çavuş, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum FK'deki görevine bir hafta önce geldiğini ve bu sürede takımın başında 2 maça çıktığını dile getirdi.Göreve geldiği gün ile bugün arasında takımın duruşunda ciddi fark olduğunu belirten Çavuş, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a karşı baskın bir oyun sergilediklerini, birçok gol pozisyonuna girdiklerini ve kalan maçlarda da bu oyun tarzını geliştirmek istediklerini kaydetti.Maçlarda oynanacak oyundaki farklılığı futbolcularla birlikte çözmeye çalıştığını, oyunculardan da çok güzel reaksiyon aldığını dile getiren Çavuş,dedi.Oyunu ofansif oynatmak istediğine dikkati çeken Çavuş,diye konuştu.İzleyenlere keyifli maçlar göstermek istediklerinin altını çizen Çavuş, kalan 30 maçta alacakları galibiyetlerle oyunu daha baskın hale getireceklerini vurguladı.Çavuş, Arca Çorum FK'nin sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediğini belirterek,ifadelerini kullandı.Lig'in 9. haftasında Çorum'da konuk edecekleri Manisa FK'nin teknik direktörlüğe ilk başladığı kulüp olmasından dolayı özel bir yere sahip olduğunu anlatan Çavuş,diye konuştu.Çavuş, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kütahyaspor'u konuk edecek Çorum FK'nin kupada nasıl bir yol izleyeceği yönündeki soru üzerine, kupa hedefleriyle ilgili yönetimle değerlendirme yapacaklarını ve yol haritasını buna göre belirleyecekleri yönünde görüş belirtti.Çavuş, 1. Lig'de hangi takımları rakip olarak gördüğü sorusuna da Serikspor, Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK gibi takımları Süper Lig adayları arasında gördüğü şeklinde yanıt verdi.