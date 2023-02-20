Çağdaş Bodrumspor, Ender Arslan'ı açıkladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, antrenörlük görevine Türk basketbolunun eski yıldızlarından Ender Arslan'ın getirildiğini resmen duyurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Çağdaş Bodrumspor, Ender Arslan'ı açıkladı
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20 Şubat 2023 14:35
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda şampiyonluk yarışı veren Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, antrenörlük görevine Türk basketbolunun eski yıldızlarından Ender Arslan'ın getirildiğini resmen duyurdu.

Bodrum temsilcisi 2.5 hafta önce anlaştığı 40 yaşındaki çalıştırıcının imzasını ülkemizin yaşadığı deprem felaketleri nedeniyle açıklamamıştı.

Kulübün açıklamasında, "Hoş geldin Ender Arslan. Son olarak Bahçeşehir Kolejinde yardımcı antrenör olarak görev alan Arslan, Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Basketbol Takımı başantrenörlük görevine getirilmiştir. Sayın Arslan'a Bodrum'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İlk kez başantrenörlük deneyimi yaşayacak Ender Arslan, A Milli Takım'da yıllarca görev yaptığı oyunculuk kariyerinde Türkiye ve Avrupa'da Anadolu Efes, Olimpija, TAU Ceremica, Panionios, Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom ve Bursaspor'da oynamıştı. Oyuncu olarak 6 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanıp, A Milli Takım'la 2010 Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Arslan, 2021'de kariyerini noktaladı.
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