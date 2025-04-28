Çağdaş Atan: "Mağlubiyet benim sorumluluğumda"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan: 'Mağlubiyet benim sorumluluğumda'
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28 Nisan 2025 23:20
Trendyol Süper Ligin 33. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 4-1 mağlup olan Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bugünkü mağlubiyetin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, ilk 25 dakikada Göztepe Stadındaki en güçlü deplasman oyununu oynadıklarını dile getirdi.

Net gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını aktaran Atan, "Tamamen planladığımız gibi ama biraz erken, aceleci hücum ettiğimiz bir oyun oynandı. Bence 20-25 dakika burada oynanan en güçlü deplasman oyunlarından bir tanesiydi. Top bizdeyken yediğimiz golden önce 2 tane vermiş olduğumuz yanlış karar bizim olmasından korktuğumuz sezon başındaki coşkulu Göztepe takımının sahaya gelmesine sebep oldu. Orada yediğimiz 1-2 şut taraftarı ve Göztepe takımını oyuna dahil etti." dedi.

Kazanan takım bozulmaz klişesine kaybettiğini söyleyen Atan, şöyle devam etti:

"Gaziantep maçı biter bitmez kafamda çok daha farklı 11 ile burada oynamak vardı. Daha güçlü daha fiziksel olarak Göztepe'ye cevap verebilecek bir takımla burada olmak istiyordum açıkçası ama kazanan takım bozulmaz klişesine bugün kaybettim maalesef. 4'de 4 yapmış takımımı, oyuncularımı açıkçası moral olarak düşürmek istemedim. Onların devam etmesini istedim. Belki yaptığım değişikliklerle farklı 11'le burada maçı kaybetseydik bu sefer de o klişenin sorumlusu olacaktım. Onun altında ezilecektim. Teknik adamlık böyle bir şey aldığınız kararlardan sorumlusunuz. Bugünkü mağlubiyet tamamen benim sorumluluğumdadır. Sadece tekrar düzeltmemiz gereken İstanbul dışındaki deplasmanlarda daha cesur, sert ve daha basit özellikle top rakipteyken daha temaslı bir oyunu tercih etmeye devam etmemiz gerekiyor."

Atan, İstanbul dışı deplasmanların bu sezon kendileri için sıkıntılı gözüktüğünü ancak sorunu düzeltebileceklerini aktardı.

Avrupa'ya gitmek için en güçlü adaylardan olduklarını bildiren Atan, rakiplerinden ikili averajlarının daha iyi olduğunu, bu avantajı kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

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