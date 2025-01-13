Çağdaş Atan'dan Beşiktaş açıklaması!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı sonrası Beşiktaş sorusuna cevap verdi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çağdaş Atan'dan Beşiktaş açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2025 00:19
Son güncelleme 13 Ocak 2025 01:19
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı sonrası Beşiktaş için gelen soruya cevap verdi.

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Teknik adam olarak bugüne kadar oyun anlamında gelişe gelişe gittik. Tecrübeleniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Türk futboluna çok oyuncu kazandırdım. Ben de rekabet etmek istiyorum. Şampiyonluğa oynamayı ben de istiyorum." dedi.

"HİÇBİR TASARRUFUM YOK"

Açıklamalarına devam eden Atan, "Doğru yerde ve kulüpte olduğumu düşünüyorum. Bana çok güvenen bir başkan ve yönetim var. Başka bir kulüple (Beşiktaş) ilgili hiçbir tasarrufum yok." değerlendirmesinde bulundu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery