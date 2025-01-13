Çağdaş Atan'dan Beşiktaş açıklaması!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı sonrası Beşiktaş için gelen soruya cevap verdi.
Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Teknik adam olarak bugüne kadar oyun anlamında gelişe gelişe gittik. Tecrübeleniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Türk futboluna çok oyuncu kazandırdım. Ben de rekabet etmek istiyorum. Şampiyonluğa oynamayı ben de istiyorum." dedi.
"HİÇBİR TASARRUFUM YOK"
Açıklamalarına devam eden Atan, "Doğru yerde ve kulüpte olduğumu düşünüyorum. Bana çok güvenen bir başkan ve yönetim var. Başka bir kulüple (Beşiktaş) ilgili hiçbir tasarrufum yok." değerlendirmesinde bulundu.
Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Teknik adam olarak bugüne kadar oyun anlamında gelişe gelişe gittik. Tecrübeleniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Türk futboluna çok oyuncu kazandırdım. Ben de rekabet etmek istiyorum. Şampiyonluğa oynamayı ben de istiyorum." dedi.
"HİÇBİR TASARRUFUM YOK"
Açıklamalarına devam eden Atan, "Doğru yerde ve kulüpte olduğumu düşünüyorum. Bana çok güvenen bir başkan ve yönetim var. Başka bir kulüple (Beşiktaş) ilgili hiçbir tasarrufum yok." değerlendirmesinde bulundu.