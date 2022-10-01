İspanya La Liga'nın 7. haftasında Cadiz, Villarreal'i konuk etti.
Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Villarrealli Isaac Carcelen, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Cadiz, 4 puanla 19. sırada konumlandı. Villarreal ise 12 puanla 5. sıraya yerleşti.
Ligde ilk 5 haftayı mağlubiyetle geçiren Cadiz, 6. haftada Real Sociedad'ı yenmişti. Bu skorun ardından Cadiz, ilk beraberliğini de almış oldu. Ligde 3 galibiyet 2 beraberlil ve 1 mağlubiyeti olan Villarreal ise, bu sonuçla birlikte 3. beraberliğini aldı.
Gelecek hafta Cadiz, Espanyol'u konuk edecek. Villarreal ise deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak.
Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Villarrealli Isaac Carcelen, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Cadiz, 4 puanla 19. sırada konumlandı. Villarreal ise 12 puanla 5. sıraya yerleşti.
Ligde ilk 5 haftayı mağlubiyetle geçiren Cadiz, 6. haftada Real Sociedad'ı yenmişti. Bu skorun ardından Cadiz, ilk beraberliğini de almış oldu. Ligde 3 galibiyet 2 beraberlil ve 1 mağlubiyeti olan Villarreal ise, bu sonuçla birlikte 3. beraberliğini aldı.
Gelecek hafta Cadiz, Espanyol'u konuk edecek. Villarreal ise deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak.
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