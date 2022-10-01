İspanya La Liga'nın 7. haftasında Cadiz, Villarreal'i konuk etti.



Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Villarrealli Isaac Carcelen, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Cadiz, 4 puanla 19. sırada konumlandı. Villarreal ise 12 puanla 5. sıraya yerleşti.



Ligde ilk 5 haftayı mağlubiyetle geçiren Cadiz, 6. haftada Real Sociedad'ı yenmişti. Bu skorun ardından Cadiz, ilk beraberliğini de almış oldu. Ligde 3 galibiyet 2 beraberlil ve 1 mağlubiyeti olan Villarreal ise, bu sonuçla birlikte 3. beraberliğini aldı.



Gelecek hafta Cadiz, Espanyol'u konuk edecek. Villarreal ise deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak.















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