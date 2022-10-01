Cadiz ve Villarreal'den sessiz maç

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Cadiz'in Villarreal'i konuk ettiği maç, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Cadiz ve Villarreal'den sessiz maç
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01 Ekim 2022 16:58
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Cadiz, Villarreal'i konuk etti.

Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Villarrealli Isaac Carcelen, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Cadiz, 4 puanla 19. sırada konumlandı. Villarreal ise 12 puanla 5. sıraya yerleşti. 

Ligde ilk 5 haftayı mağlubiyetle geçiren Cadiz, 6. haftada Real Sociedad'ı yenmişti. Bu skorun ardından Cadiz, ilk beraberliğini de almış oldu. Ligde 3 galibiyet 2 beraberlil ve 1 mağlubiyeti olan Villarreal ise,  bu sonuçla birlikte 3. beraberliğini aldı.    

Gelecek hafta Cadiz, Espanyol'u konuk edecek. Villarreal ise deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak.






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