Golden State Warriors'ın yeni yıldızı Jimmy Butler, Miami Heat ile yaşadığı ayrılık süreci hakkında konuştu.



"Her şeyi ben yapmışım gibi bir durum yok," diyen Butler, "Bunun en az %50-%50 olduğunu düşünüyorum, belki %51 benim, %49 onların hatasıdır. Ama tamamen benim yüzümden olduğu söylenemez." ifadelerini kullandı.



Heat, Butler'ı takas döneminde Warriors'a göndererek haftalar süren gerginliği sona erdirmişti. Ancak bu süreçte Butler üç farklı kez takım tarafından uzaklaştırılmıştı.



İlk olarak takıma zarar veren davranışları nedeniyle yedi maç ceza alan Butler, daha sonra takım uçağını kaçırdığı için iki maç uzaklaştırılmıştı. Son olarak ise antrenmanı terk etmesi ve takım kurallarına uymaması nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.



Butler, bu cezalara katılmadığını belirtti:



"Bence bu cezalar, takımın beni istememesinden kaynaklandı. Aslında o kadar büyük bir şey yapmadım. Ama ne yapalım, faturaları ödedik."



Butler, bu gece Warriors formasıyla Miami'ye dönecek ve Heat, eski oyuncusunu bir "vefa videosu" ile onurlandıracak.



