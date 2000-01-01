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Butler: "Heat'e katılmak, şimdiye dek aldığım en iyi karar"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Miami ile sözleşme imzalama kararının "şimdiye kadar aldığı en iyi karar" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Miami ile sözleşme imzalama kararının "şimdiye kadar aldığı en iyi karar" olduğunu söyledi.

Butler, NBA.com'dan Shaun Powell ile yakın zamanda yaptığı bir soru-cevap röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Aldığım en iyi karar. Ben buraya aidim. Burada oynayan bir oyuncu vardı, Dwyane Wade, burada harika bir kariyeri var. Bana her zaman buradaki kültürü ve çalışma şeklini anlatmıştı ve her yönden bana hitap ettiğini söylemişti. Chicago'dan ayrılacağımı hiç düşünmezdim. Sonra bunun bir iş olduğunu anladım ve iki yer için daha ayrıldım. Philly'de de olmadı. Ama buraya geldiğimde hep gülümsedim, insanların birbiriyle konuşma şekli, her şeyin ortaya koyulma şeklinden ötürü. Gelip çalışıyoruz ve sonra eğleniyoruz. Oyunu oynamamın nedeni bu. Bu adamlar pek çok yönden benim gibiler, burada olmayı, bu adamlarla ve bu adamlar için rekabet etmeyi kesinlikle seviyorum. Çok eğleniyorum."

Butler, Heat'e 2019 yazında katılmıştı.


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